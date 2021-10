Die Dresdner Frauenkirche war am Freitagmorgen Schauplatz einer ungewöhnlichen Aktion: Unter dem Glockenturm C am Neumarkt wurden 300 Stollen aufgefahren und in die Kirche gebracht. Dort sollen die Gebäckstücke reifen. Die Idee dafür hatte Bäckermeister Rüdiger Zopp. In einer Lehrstunde in der Backstube probierten seine Gesellen das erste Mal, einen Stollen zu backen.