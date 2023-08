Der Bischofsweg in Dresden ist nach einem Straßeneinbruch teilweise gesperrt. Wie die Stadtentwässerung am Mittwoch mitteilte, war am Dienstag in Höhe der Hausnummer 10 die Straße eingesackt. Der Bischofsweg ist deshalb für den Straßenbahnverkehr gesperrt, für Autofahrende die Fahrspur in Richtung Elbe, hieß es.