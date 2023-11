Am Verkehrsknoten Pirnaischer Platz ist von Montag an bis 16. November mit erheblichen Behinderungen und Staus zur rechnen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, müssen zwei verschlissene Weichen der Straßenbahn getauscht werden. Neben dem Weichentausch würden auch die Weichenheizungen und Stellvorrichtungen erneuert. Die neuen Weichen wurden in der Gleisbau-Werkstatt der DVB in Dresden-Reick gebaut. Fünf Trambahn-Linien müssen zwei Wochen lang umgeleitet werden.