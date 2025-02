Der Gleisbogen Wiener Straße / Gellertstraße unterliegt laut DVB enorm hohen Belastungen. "Vor allem in Fahrtrichtung Lennéplatz kommen die bis zu 55 Tonnen schweren Straßenbahnen zügig von der Gret-Palucca-Straße an." Beim Durchqueren des Bogens wirkten auf Rad, Schiene und Unterbau große Kräfte. Nun sind die Schienen auf 64 Meter Länge so verschlissen, dass die getauscht werden müssen.

Bildrechte: IMAGO / Torsten Becker