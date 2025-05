In Dresden ist am Mittwoch ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der Straßenbahnlinie 8 zu den Chipfabriken im Norden der Stadt erreicht worden. An der Berthold-Haupt-Straße sind die Messversuche zur Erschütterungs- und Magnetfeldbelastung zu Ende gegangen, sagte Andreas Neukirch, Projektleiter beim Sanierungsträger Stesad MDR SACHSEN. Dabei sei es darum gegangen, die Machbarkeit der neuen Straßenbahnlinie nachzuweisen - insbesondere mit Blick auf die empfindlichen Produktionsbedingungen der Chipfabriken.