In Dresden-Strehlen ist am Sonntagabend eine Straßenbahn entgleist. Das teilte die Polizei mit. Demnach sprang die Bahn aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 22:30 Uhr auf der Lockwitzer Straße am Hugo-Bürkner-Park aus den Gleisen. Dort ist wegen einer Baustelle derzeit eine provisorische Gleisschleife eingerichtet. Die Bahn rutschte über eine Verkehrsinsel und blieb mit dem ersten Fahrgestell auf dem Asphalt stehen.