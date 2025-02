In Coswig im Landkreis Meißen ist am Dienstagabend eine Straßenbahn entgleist. Nahe der Haltestelle "Rathaus" hatten bislang Unbekannte Steine auf die Schienen gelegt, wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN bestätigte. Als die Straßenbahn gegen 18:45 Uhr darüber fuhr, sprang das erste Drehgestell aus den Schienen. Zu Schaden kam niemand. Die Bahn war an der Haltestelle langsam unterwegs.