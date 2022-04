Zum zweiten Mal binnen eines Monats ist eine Straßenbahn in Dresden an derselben Weiche entgleist. Der Niederflurzug sprang nach Reporterangaben am Montagabend gegen 21 Uhr am Gleisdreieck Infineon-Süd aus den Schienen. Die Berufsfeuerwehr hob die gut 38 Tonnen schwere Bahn mit hydraulischer Technik wieder ins Gleis. Zwischen Feuerwehr und Dresdner Verkehrsbetrieben gibt es für derlei Havarien eine Kooperation, sodass die Bahnen bei Aufgleisen durch fachmännisches Vorgehen keinen Schaden nehmen.