Gleich zwei Jubiläen gebe es in diesem Jahr zu feiern - 150 Jahre Bahnbetriebswerk (Bw) Dresden-Altstadt und 45 Jahre Abschied der Lok-Baureihe 01 in Dresden. Aus diesem Anlass verkehrten mehrere historische Sonderzüge rund um Dresden. Einer der Höhepunkt sei am Sonnabend die Fahrt mit zwei Schnellzugdampfloks der Baureihe 01 von Dresden nach Berlin und zurück - auf den Tag genau 45 Jahre, nachdem die 01er in Dresden ihre letzten Fahrten nach Berlin unternahmen. Der Sonderzug verkehrt als "Istropolitan" und erinnert an den gleichnamigen Schnellzug, der viele Jahrzehnte jeden Tag zwischen Berlin und Bratislava verkehrte und dabei auch in Dresden hielt.



Die Lokomotiven der Baureihe 01 waren leistungsfähige Schnellzuglokomotiven, die seit 1936 auch im Bw Dresden-Altstadt beheimatet waren und vor allem hochwertige Reisezüge auf den flachen Strecken nordwärts beförderten.