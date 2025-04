In Dresden sind am Dienstagvormittag ein Lastwagen und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Ein Sprecher der Polizei sagte MDR SACHSEN, es sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Alberthafen zwischen Messe und der Friedrichstadt.