Verkehrsbetriebe Nächtliche Lieferung: Dresdens neue Straßenbahn ist angekommen

Mitten in der Nacht kam der Schwerlasttransport aus Bautzen an. Die Lieferung: eine neue Tram für die Verkehrsbetriebe in Dresden. Im Oktober soll sie dann offiziell vorgestellt werden, doch schon die Ankunft in der Landeshauptstadt lockte zahlreiche Schaulustige an.