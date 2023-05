Rund 100 Fahrerinnen und Fahrer des Essenlieferdienstes Lieferandos haben am Donnerstagabend in Dresden gestreikt. Sie waren damit einem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätte (NGG) gefolgt, die zum Streik aufgerufen hatte. Rund 80 Prozent aller Lieferando-Beschäftigten in Dresden legten ihre Arbeit nieder. Sie versammelten sich erst an der Niederlassung und zogen weiter zu einer Kundgebung vor den Goldenen Reiter in der Innenstadt. Nach Angaben des Referatsleiters der Gewerkschaft, Mark Baumeister, fordert die NGG unter anderem einen Stundenlohn von 15 Euro sowie angemessene Zuschläge für Schichten am Abend, an Sonn- und Feiertagen.