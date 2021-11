Die Streiks im Großhandel sind fortgesetzt worden. Seit dem frühen Donnerstagmorgen befinden sich rund 30 Beschäftigte des Großmarktes Edeka-Foodservice in Dresden im Ausstand. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte, handelt es sich bei den Streikenden um Verkäuferinnen und Verkäufer. Normalerweise bedienen sie im Großmarkt Vertreter von Hotels und Gaststätten oder Einrichtungen, in denen es eine Gemeinschaftsverpflegung gibt.

Durch den Ausstand würden nun Regale nicht aufgefüllt und es gebe längere Wartezeiten an den Kassen, sagte die Verdi-Sprecherin. Außerdem dauere es länger beim Be- und Entladen der Lastwagen. Die Streikenden fordern eine Anhebung der Löhne und Gehälter um einen Euro pro Arbeitsstunde. Der Ausstand soll bis Mitternacht dauern. Am Freitag beginnt die nächste Tarifverhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern.