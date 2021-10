Ausstand im Großhandel Streiks beim Rewe-Lager in Nossen und bei Metro in Dresden

Sachsens Mitarbeiter im Großhandel bekommen laut Verdi im bundesweiten Vergleich die schlechtesten Löhne. Jetzt wollen sie mehr Geld. Nachdem schon Mitarbeiter von Lekkerland in Borna, Angestellte der Metro in Chemnitz-Röhrsdorf sowie Mitarbeiter des Phoenix-Pharmahandels in Leipzig ihre Arbeit niederlegten, streiken nun Beschäftigte des Rewe-Großhandelslagers in Nossen.