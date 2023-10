Im Städtischen Klinikum Dresden ist am Donnerstagmorgen die Essensversorgung bestreikt worden. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, waren die 120 Beschäftigten der Primus Service GmbH von 4:30 Uhr bis 8:30 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Nach MDR-Reporterangaben hatten sich etwa 20 Personen an dem Streik betieligt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist den Angaben nach nicht tarifgebunden. Bereits Anfang August sei der Arbeitgeber von Angestellten und NGG zu Tarifverhandlungen aufgefordert worden. Bisher ignoriere die Geschäftsleitung jedoch die Aufforderung.

Am Städtischen Klinikum Dresden ist am Donnerstagmorgen die Essensversorgung bestreikt worden. Betroffen ist die Mittagsversorgung für Patienten und Beschäftigte.