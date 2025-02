Die Gewerkschaft Verdi hat in verschiedenen Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes in Dresden am Mittwoch einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Demnach sind Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende und Praktikanten folgender Einrichtungen zum Streik aufgerufen:

Zudem will sich Verdi am Kita-Warnstreik in Dresden am Donnerstag beteiligen. Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen hatte einen ganztägigen Warnstreik in Kindertageseinrichtungen in Dresden angekündigt.