Warnstreik Verdi fordert "Sachsenzuschlag" im Groß- und Außenhandel

Mit einem Warnstreik bei einem Stahlhandel in Radebeul will die Gewerkschaft Verdi Druck in den Tarifverhandlungen machen. Es geht um eine Angleichung der Entgelte an benachbarte Bundesländer. Bisher sind die Verhandlungen ergebnislos verlaufen.