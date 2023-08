Der Zoo in Dresden könnte nach Gewerkschaftsangaben noch in den Ferien zeitweise geschlossen werden. (Archivbild)

Der Zoo in Dresden könnte nach Gewerkschaftsangaben noch in den Ferien zeitweise geschlossen werden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Der Zoo wiederum will nach eigenem Bekunden offen bleiben - selbst wenn einige Mitarbeiter in den Ausstand treten sollten, teilte der Tierpark mit. Die Ferien in Sachsen gehen in dieser Woche zu Ende.