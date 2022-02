Internes Gutachten: Justizministerium "grundsätzlich nicht befugt"

Damit spielte die Ministerin auf mögliche disziplinarischer Maßnahmen oder eine Richteranklage an. In einem internen gutachterlichen Schreiben, das MDR SACHSEN vorliegt, wird die juristische Ansicht des Justizministeriums deutlich. Darin heißt es, dass das sächsische Justizministerium "grundsätzlich nicht befugt" ist, "ein Disziplinarverfahren gegen eine Richterin oder einen Richter einzuleiten". Das gelte auch während eines laufenden Verfahrens auf die Zurückführung ins Richterverhältnis gemäß Abgeordnetengesetz.



Die Dienstaufsicht über Richter könne sich in einem Rechtsstaat immer nur im Rahmen der Gesetze bewegen. Gemäß Grundgesetz (Art. 20 Abs. 3) ist die Verwaltung "an Gesetz und Recht gebunden", also an das Abgeordnetengesetz, "das in die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers fällt".

Viele offene Fragen

Knackpunkte in einem Verfahren gegen Maier könnten die Antworten auf diese Frage sein: Ruhten alle Pflichten aus dem Dienstverhältnis als verbeamteter Richter in der Zeit, in der er Abgeordneter war? Oder wirkt sich die Verbeamtung als Richter auch aus, wenn das Dienstverhältnis ruht? Was, wenn während der Abgeordnetentätigkeit im Bundestag gegen die Pflichten aus dem ruhenden Dienstverhältnis verstoßen wurde, Stichwort Verfassungstreue? Vom sächsischen Verfassungsschutz wird Jens Maier als Rechtsextremist eingestuft.

Was spricht gegen Jens Maier? - Nach einer Rede 2017 in Dresden hatte Jens Maier in Anwesenheit von des Thüringer AfD-Fraktionschefs Björn Höcke unter anderem einen Abschied vom "deutschen Schuldkult" verlangt. Der Dresdner Landgerichtspräsident leitete wegen des Verstoßes gegen das Mäßigungsgebot ein Disziplinarverfahren gegen Maier eingeleitet. Das endete mit einem schriftlichen Verweis.

- Der Landesverfassungsschutz Sachsen stuft Maier als Rechtsextremisten ein. Im Verfassungsschutzbericht 2020 wurde er als Obmann des mittlerweile aufgelösten völkischen Flügels namentlich genannt.

- Maier provozierte zudem 2018 Schlagzeilen, nachdem von seinem Twitteraccount ein rassistischer Tweet gegen Boris Beckers Sohn Noah gepostet wurde. Maier weigerte sich erst, Schmerzensgeld zu zahlen, überwies nach SPIEGEL-Informationen 2019 dann 7.500 Euro.



Quellen: MDR/Der SPIEGEL