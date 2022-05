Einer der beliebtesten Party-Spot der Landeshauptstadt ist kein schnöseliger Club, keine urige Kneipe und auch kein in den Farben von Dynamo Dresden getunkter Biergarten. Stattdessen versammeln sich in den warmen Jahreszeiten über 1.000 Menschen an der Kreuzung Görlitzer Straße, Rothenburger Straße und Louisenstraße. Offiziell als "Schiefe Ecke" bekannt, ist die viel geläufigere Bezeichnung "Assi-Eck".

Der Name erklärt sich durch viele Faktoren: Müll, herumliegende Glasscherben, Wildpinkler und eine erhöhte Delinquenz. Während in der inneren Neustadt zwischen 2018 und 2020 insgesamt rund 1.400 Straftaten wie Diebstähle, sexuelle Belästigungen und Gewaltdelikte registriert wurden, waren es in der äußeren Neustadt fast doppelt so viele. Die Dresdner Polizei sieht besonders die Schiefe Ecke als Verursacher und nennt sie einen "herausragenden Kriminalitätsbrennpunkt".

Anwohner klagen, die Stadt will ein Verbot

Für die umliegenden Anwohner und Anwohnerinnen ist die Lautstärke aber mit das größte Ärgernis. "Sie können von Freitag, Sonnabend bis Sonntag kein Fenster offenlassen, auch wenn draußen 30 Grad sind. Sie müssen alles zu rammeln und wenn man Pech hat, nützt nicht mal das etwas, weil diese Leute dann Verstärker einsetzen", sagt Eva Maria Spittel. Sie lebt seit den 90er-Jahren mit ihrem Mann nur wenige Nebenstraßen von der Schiefen Ecke entfernt. "Es ist zeitweise nicht auszuhalten", sagt sie.

Am 29. April fand eine Demonstration gegen das geplante Alkoholverbot statt. Bildrechte: Martin Dietrich Die Stadt reagierte bisher mit relativ sanften Schritten. Plakataktionen und regelmäßige Medienberichte sollen für mehr Respekt sensibilisieren. Mit der Kampagne "Nette Toilette" will man Wildpinkler zur Stubenreinheit bewegen. Bassboxen werden seit Längerem durch die Polizei konfisziert und ein Team aus Nachtschlichtern versucht, mit den Menschen vor Ort zu kommunizieren. Trotz des Maßnahmenpakets überschritten die Massen regelmäßig Dezibelgrenzen. Anwohner klagten gegen die Stadtverwaltung und bekamen in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht recht.

Nächtliches Alkoholverbot soll kommen

"Die aktuellen Maßnahmen reichen bisher nicht aus, den Lärm auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Vieles steht im Zusammenhang mit Alkohol", muss Bezirksamtsleiter André Barth zugeben. Seit 2019 beobachtet Barth ein Ansteigen der Beschwerdelage. Durch die Corona-Pandemie hätte sich der "Sauftourismus" nochmal intensiviert. Bereits vor der Anwohnerklage hat die Stadtverwaltung zwei Polizeiverordnungen auf den Weg gebracht, die ursprünglich Mitte bis Ende Mai in Kraft treten sollten. Doch der Stadtrat hat die Entscheidung darüber vertragt. Damit wird frühestens auf der nächsten Stadtratssitzung Ende Juni darüber entschieden.