War es Geiselnahme oder ein Streit? Die Polizei ermittelt am Freitag, was in einer Hochhauswohnung in Dresden-Zschertnitz genau passiert ist. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte ein Mann zu fliehen und stürzte dabei 20 Meter in die Tiefe. Bildrechte: xcitepress/Benedict Bartsch