Der Streit um die Umbenennung der Mohrenstraße in Radebeul geht in eine neue Runde. Am Mittwoch entschied der Stadtrat mit großer Mehrheit vier Grundstücke einer anderen Straße der Mohrenstraße zuzuordnen und damit einen Fehler der Katasterunterlagen aus der Nachwendezeit zu korrigieren. Damit wurde die Straße offiziell verlängert.

Für Martin Oehmichen, Stadtrat der Fraktion Bürgerforum/Grüne Radebeul/SPD, ist das ein falsches Zeichen des Stadtrats, das den heutigen Werten widerspreche. Im Vorfeld hatte ein Dutzend Jugendliche der Gruppe RIKA (Rassismus ist keine Alternative) Radebeul einen Brief an alle Stadtratsfraktionen geschickt, mit der Forderung, die Umbenennung der Mohrenstraße und des Mohrenhauses zu diskutieren, "da wir den Begriff 'Mohr' als nicht mehr zeitgemäß und rassistisch empfinden", heißt es im Brief. "Dieser Diskussion ist jetzt durch den Stadtratsentscheid ein Riegel vorgeschoben worden", so Oehmichen. Seine Fraktion hatte zur Unterstützung der Schüler einen Antrag auf eine Grundsatzdiskussion eingebracht. Dieser ist allerdings noch offen.