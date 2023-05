Bei einem Streit zwischen zwei Unbekannten ist vor einem Restaurant in Dresden Pfefferspray versprüht worden, das vom Wind auf einige im Außenbereich sitzende Gäste geweht wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beklagten sich zahlreiche Menschen über Schmerzen beim Atmen, über Husten und tränende Augen. Insgesamt 13 Menschen wurden bei dem Vorfall am Samstagabend als Betroffene identifiziert - acht davon wurden ins Krankenhaus gebracht.