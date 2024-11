Zum ersten Mal wird auch das Striezelkinderfest gefeiert. Am 22. Dezember sind dazu Kinder und Chöre eingeladen, die gemeinsam mit dem Striezelmarktensemble das Programm gestalten. Erinnert wird damit an die sogenannten Striezelkinder, die in diesem Jahr auch das Motto des Marktes sind. Sie verdienten in früheren Zeiten mit dem Verkauf aus Bauchläden auf dem Striezelmarkt dazu, um ihre Familien über die Runden zu bringen.