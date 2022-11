Erstmals wird der Kreuzchor auf dem Striezelmarkt Mendelssohns "Verleih uns Frieden" singen. Die Dresdner Philharmonie beteiligt sich mit dem eigens kuratierten Programm "Advent aus dem Palast". Der benachbarte Kulturpalast kooperiert mit dem Striezelmarkt. Weihnachten sei für viele ein Fest der Familie und der Freude, sagte Intendantin Frauke Roth: "In diesem Jahr leben wir aber auch in dieser Zeit unter dem Schatten der aktuellen Krisen: des Krieges in der Ukraine, des Energiemangels, der Klimaveränderung. Umso wichtiger ist es, Zeichen der Hoffnung, der Gemeinschaft und der Empathie zu senden, auch dafür stehen Advent und Weihnachten."