Beim traditionellen Stollenfest in Dresden wird am Sonnabend der Riesenstriezel angeschnitten. Er ist diesem Jahr 2,80 Meter lang, 1,40 Meter breit und knapp zwei Tonnen schwer. Alle Dresdner Stollenbäcker hatten ihn an den vergangenen Wochenenden gemeinsam gebacken und zusammengesetzt. Am Mittag war er feierlich in einem Festumzug durch die Innensstadt gefahren. Der Umzug bestand aus 20 Bildern und wurde von 400 Teilnehmern gestaltet.

Bildrechte: xcitepress/Finn Becker