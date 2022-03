Dennoch seien Ermittler alarmiert. Der Vorfall am Donnerstag erinnert an ein ähnliches Vorkommnis mit weitreichenden Folgen im Vorjahr. Am 13. September 2021 stürzte ein metallbeschichteter Partyluftballon auf das Umspannwerk Dresden-Süd im Stadtteil Zschachwitz. Er löste trotz Sicherheitsabschaltung einen Kurzschluss aus. Die Folge war ein länger als eine Stunde andauernder großflächiger Blackout im Gebiet zwischen Großenhain und Altenberg mit rund 300.000 betroffenen Haushalten. Das löste in der sächsischen Landespolitik und im Dresdner Stadtrat Fragen nach der Energiesicherheit aus. Der zu SachsenEnergie gehörende Betreiber SachsenNetze GmbH (vorher Drewag und ENSO) kündigte daraufhin an, die Anlagesicherheit erhöhen zu wollen.