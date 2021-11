Die Zahl der Stromausfälle durch Störungen im Mittelspannungsnetz ist in Dresden und der Region Ostsachsen in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Das hat eine Anfrage an den Energieversorger "Sachsen Energie" ergeben. Demnach hat es im Jahr 2019 insgesamt 184 Störungen gegeben, im Folgejahr 2020 waren es nur noch 155 Störungen gewesen. 2021 verzeichnete der Konzern bis Mitte Oktober 123 Störungen im Mittelspannungsnetz. "Störungen im Niederspannungsnetz sind eher untergeordnet, da dort das jeweils betroffene territoriale Ausmaß sehr gering ist", erklärte Sprecherin Nora Weinhold dazu.

Fakt ist: Stromausfälle sind auf dem Land wahrscheinlicher als in der Stadt. "Im ländlichen Raum gibt es viel mehr Freileitungen, die durch Unwetter beschädigt werden können. Zudem dauern die Reparaturen wegen der schlechten Erreichbarkeit immer länger", erklärt der Direktor des Instituts für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik an der TU Dresden, Professor Peter Schegner, MDR SACHSEN.

In den vergangenen Wochen hatte es im Großraum Dresden mehrere große Stromausfälle gegeben. Sturm "Ignatz" führte durch Schäden an Freileitungen zu "zeitweise 70 Störungen an Mittelspannungsstationen" im Großraum Dresden sowie in Nossen und Riesa-Nord.