Im Großraum Dresden ist der Strom ausgefallen. Einer ersten Mitteilung des Versorgers SachsenEnergie soll es kurz nach 14 Uhr einen Zwischenfall in einem Umpannwerk im Dresdner Stadtteil Zschachwitz gegeben haben. Die Ursache ist noch unklar, ebenso die Anzahl der betroffenen Haushalte und wann die Versorgung wiederhergestellt werden kann.

In Dresden fielen auch sämtliche Ampeln aus und die Straßenbahnen blieben stehen. MDR SACHSEN erhielt bislang zudem Bestätigungen für Stromausfälle in Pirna und Heidenau. Unbestätigten Angaben zufolge sind auch Freital, Wilsdruff, Moritzburg, Rabenau und Kreischa betroffen. In Radeberg gab es nach einer kurzen Unterbrechung wieder Strom.



Die Notrufnummer 112 ist weiterhin erreichbar. Die Feuerwehr Dresden bittet darum , diese nur bei dringenden Notfällen wie etwa Bränden zu benutzen.