Die Plätze in den Dresdner Studentenwohnheimen reichen weiterhin nicht aus. Mehr als 1.000 Bewerbern wurde zu Semesterbeginn eine Absage erteilt, wie das Studentenwerk Dresden jetzt bekanntgab. Von den 5.526 Wohnheimplätzen an den Standorten in Dresden und Tharandt habe man 1.843 neu vergeben. Die Nachfrage übersteige jedoch das Angebot wie schon im Vorjahr um ein Vielfaches.