Heftiger Wind hat die Feuerwehrleute in Dresden am Donnerstag auf Trab gehalten. Denn die Böen rüttelten an den Baumkronen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kippten mehrere Bäume in der Stadt um. Sie blockierten Straßen und Gehwege, einige fielen auch auf Autos.

So war im Beutlerpark eine mächtige Eiche umgefallen und hatte dabei vier Fahrzeuge beschädigt. Auf der Antonstraße lag ein zweieinhalb Meter langer, armdicker Ast auf der Fahrbahn. Weitere umgestürzte Bäume beseitige die Feuerwehr mit Motorsäge und Muskelkraft unter anderem auf der Fiedlerstraße und Hans-Grundig-Straße in Johannstadt, der Gluckstraße und Polandstraße in Striesen, der Großenhainer Straße in der Leipziger Vorstadt, der Wünschendorfer Straße in Pillnitz, der Omsewitzer Straße und Weidentalstraße in Cotta und der Gmünder Straße in Laubegast.