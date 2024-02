Bildrechte: dpa

Krisenberatung Suizid-Prävention "U25" in Dresden: "Es geht darum, dass jemand zuhört"

05. Februar 2024, 15:28 Uhr

Suizid gilt als zweithäufigste Todesursache der unter 18-Jährigen in Deutschland. Hinter dem Gedanken, nicht mehr weiterleben zu können oder zu wollen, stecken ganz verschiedene Schicksale: Psychische Erkrankungen, persönliche Krisen oder Missbrauch sind nur einige von ihnen. Dass es fast immer einen Ausweg aus dieser schwierigen Lage gibt, will das Projekt "U25" zeigen. Per Mail können sich junge Menschen an gleichaltrige Beraterinnen und Berater wenden. Eine von ihnen ist die 23 Jahre alte Aylin. Im Interview mit MDR SACHSEN gibt sie Einblicke in ihre Arbeit.