An Bord waren oft Reisende aus West-Berlin, Skandinavien oder Österreich, die der DDR-Reichsbahn Devisen brachten. Speziell ausgebildete Zugstewardessen kümmert sich um deren Wohlbefinden und setzten neue Maßstäbe für Bahnreisen in gediegenem Ambiente. In den Großraumwagen stammten die Sitze aus dem in der DDR eingestellten Flugzeubau. Sie waren teilweise drehbar, ermöglichten das indivduelle Bilden von Vierer-Sitzgruppen oder das Reisen in Fahrtrichtung.

Viele Sitze waren mit wenigen Handgriffen drehbar. Bildrechte: MDR/L. Müller