Taneva ist seit vielen Jahren die gute Seele der jüdischen Einheitsgemeinde. Sie hilft als Sozialarbeiterin in der Neuen Synagoge Dresden besonders den Senioren der Gemeinde. Seit 20 Jahren ist das Gotteshaus aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Und so sind auch die Zuwanderer aus Russland da, sind deutsche Staatsbürger geworden und längst Dresdner.

Selbstbewusst sagt Elena Tanaeva: "Viele unserer Kinder sind Ärzte, Rechtsanwälte und Ingenieure geworden. Ich denke, was wir an Integration in diesen Jahren gemeistert haben, das muss man mit Bewunderung aufnehmen. Wenn wir am 9. November die Neue Synagoge Dresden feiern, dann können wir auch uns feiern." So sehe sie das jedenfalls.