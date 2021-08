Achtung - Straßensperrungen beachten * Die Staatsstraße 82 zwischen Meißen und Sörnewitz (Dresdner Straße) ist nur als Einbahnstraße in Richtung Brockwitz befahrbar. Der Sonderbusverkehr wird entsprechend angepasst. Die Haltestellen des Sonderbusses werden nur in Richtung Coswig angefahren. Die Weingüter in Sörnewitz und am Kapitelholzsteig sind aus beiden Richtungen erreichbar.

* Die Meißner Straße in Radebeul ist zwischen Gerhardt-Hauptmann-Straße und Spitzgrundweg voll gesperrt. Auf den Sonderbusverkehr hat diese Baumaßnahme keine Auswirkung.