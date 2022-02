Kamera ab! In Dresden wird derzeit ein neuer Tatort gedreht. Das Filmteam arbeitet am mittlerweile 15. Tatort aus der sächsischen Landeshauptstadt. "Der unsichtbare Tod" soll die neue Krimifolge heißen. Die Schauspieler Martin Brambach, Karin Hanczewski und Cornelia Gröschel spielen das Ermittlerteam Schnabel, Gorniak und Winkler.

Der 15. Tatort führt die Kommissarinnen in eine Gärtnerei: Während der Arbeit im Gewächshaus entdeckt Patrick Teichmann (Nico Rogner) die Leiche seiner Schwiegermutter Heike Teichmann. Der Gärtnereihelfer Juri (Alexander Schuster) flieht, die Tatwaffe in der Hand, und gerät so als Erster ins Visier der Ermittlerinnen Gorniak und Winkler. Doch auch die Tochter des Opfers, Nadine Teichmann (Kristin Suckow), kommt als potentielle Täterin infrage. Denn die Kommissarinnen erleben am Tatort einen Familienbetrieb, der von einem friedlichen Zusammenleben dreier Generationen unter einem Dach weit entfernt scheint. Auch von Eheharmonie zwischen Nadine und ihrem Mann Patrick Teichmann kann nicht die Rede sein – sie stehen kurz vor der Trennung.