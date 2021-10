Fernsehen Eifersucht und Nanobots: Der neue Tatort aus Dresden

Hauptinhalt

Eine junge Cafébesitzerin läuft außer sich auf die Straße – und stirbt. In der Rechtsmedizin sieht alles nach einem plötzlichen Herzstillstand aus. Doch die Ermittlerinnen Gorniak und Winkler sind skeptisch. Am Sonntag nehmen Cornelia Gröschel und Karin Hanczewski in Dresden die Ermittlungen auf.