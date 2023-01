Während der Arbeit im Gewächshaus entdeckte Patrick Teichmann die Leiche seiner Schwiegermutter. Schnell gerät der Gärtnereihelfer Juri unter Tatverdacht, hatte er doch die Tatwaffe in der Hand. Aber auch die Tochter des Opfers, Nadine Teichmann, kann als Täterin nicht ausgeschlossen werden. Den Ermittlerinnen kommt dieser Fall in der Gärtnerei seltsam vor. Die Ereignisse überschlagen sich und wenig später findet sich Nadines Familie in einem Psychothriller wieder - und die Ermittler im Wettlauf gegen ein Mord-Inferno.



Autorin Kristin Derfler erzählt ihr "Tatort"-Debüt mit einem festen Konzept: Alles, was sich im Laufe der Handlung ereignet, hat nur mit der Person zu tun, die mordet. Wer den Tatort verpasst hat - in der ARD-Mediathek ist er abrufbar - 410.000 Nutzer haben ihn bereits on demand angeschaut.