Nach neun Jahren als Tatort-Kommissarin in Dresden steigt Schauspielerin Karin Hanczewski aus der ARD-Reihe aus. Das bestätigte der MDR am Mittwoch. Am Montag fiel für die 41 Jahre alte Darstellerin die letzte Klappe bei Dreharbeiten an der Elbe. Die Folge mit dem Arbeitstitel "Herz der Dunkelheit" soll im Jahr 2025 gezeigt werden. 18 Folgen lang mimte Hanczewski die Ermittlerin Karin Gorniak neben den TV-Figuren Winkler und Schnabel.

Neun Jahre und in 18 Folgen bin ich als Karin Gorniak durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen. Die Arbeiten, bei denen wir gemeinsam auf der Suche waren, das Menschliche, das Abgründige und den Humor auslotend, waren für mich immer bereichernd. Karin Hanczewski Schauspielerin

Schauspielerin will "neue Figuren erzählen"

"Ich war sehr gern Teil des Dresdner Tatort-Teams, bin an Herausforderungen gewachsen und habe so viel Sympathie erfahren", sagte Karin Hanczewski nach Bekanntwerden ihres Ausstiegs. Es falle ihr nicht leicht, zu gehen. Aber: "Für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen."

Winkler und Schnabel ermitteln weiter

"Abschiede eröffnen allen Beteiligten auch neue Entwicklungsmöglichkeiten und so wünschen wir Karin für ihre künftigen Projekte große Erfolge und schauen auch mit dem Dresdner Tatort-Team gespannt in die Zukunft", meinte die zuständige Redaktionsleiterin Fernsehfilm, Johanna Kraus. Die beiden Ermittler-Kollegen Cornelia Gröschel und Martin Brambach werden die kommenden Folgen aus Dresden neu gestalten dürfen, kündigte die TV-Produzentin Nanni Erben an.

Nach Angaben des MDR gehören die Dresdner Tatort-Ermittelnden mit zu den erfolgreichsten der Reihe, die zuletzt mehr als 9,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten.