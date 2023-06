Dresdner modernisierten ihre Tatras selbst

In den 1990er Jahren wurden viele Fahrzeuge von den Dresdner Verkehrsbetrieben selbst in eigenen Werkstätten technisch modernisiert, was zugleich in der schwierigen Nachwendezeit Arbeitsplätze sicherte. In dieser Zusammenstellung waren die Tatras zuletzt als Verstärkerzüge im Einsatz, unter anderem auch auf Studentenlinien zur TU. Bildrechte: MDR/L. Müller

Polsterbezüge über die Plastiksitze

Die roten und grauen Plastiksitze wurden zuerst nur gelb gestrichen und später auch mit Polstern überzogen. Die Bahnen selbst erhielten neuen Lack in der Dresdner Stadtfarbe Gelb mit braunen Zierleisten, digitale Anzeigen und automatisierte Haltestellen-Ansagen. Der erste Umbau-Prototyp mit noch recht kantigen Anzeigen ist inzwischen verschrottet. Zum Dresdner Umbauprogramm gehörte auch die Modernisierung des Fahrgastraums. Bildrechte: MDR/L. Müller

Das markante Klingeln vor der Abfahrt und die vierteiligen Falttüren blieben in der Dresdner Umbauvariante erhalten. Damit behielten die Dresdner Tatras bis zu ihrem Einsatzende im Mai 2023 ihr typisches "Gesicht" und waren unverwechselbar.

Große Reise in den Osten

Mit sinkenden Fahrgastzahlen in den Neunzigern und der Inbetriebnahme der Stadtbahnwagen schieden erste Tatras in Dresden wie in anderen ostdeutschen Städten aus. Etliche Fahrzeuge konnten die DVB nach Rumänien, Ungarn, Russland, Kasachstan und Nordkorea verkaufen, wo die Straßenbahnen teilweise noch immer fahren sollen.

Vom Dresdner Alberhafen aus traten ausrangierte Tatra-Straßenbahnen ihre Reise nach Rumänien an, wo sie weiter genutzt wurden (Archivfoto vom Januar 2001). Bildrechte: dpa

Abschiedsfahrten durch Dresden

Alle Fans der Dresdner Tatras können am Sonnabend, 3. Juni, noch einmal ausgiebig das Fahrgefühl dieser Straßenbahnen erleben und genießen und sich vielleicht nochmals an den Namen erinnern, den der Volksmund den Tatras in Anspielung auf den Prager Frühling 1968 auch schon einmal gab: "Dubčeks letzte Rache".

Bis in die 1990er Jahre war gutes Sitzfleisch auf harten Plastiksitzen von Vorteil. Bildrechte: MDR/L. Müller

Tatra-Treff am Postplatz