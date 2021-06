Zwei der Verdächtigen im Fall des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe in Dresden bleiben weiter in Untersuchungshaft. Das habe die routinemäßige Prüfung nach einem halben Jahr ergeben, teilte das Oberlandesgericht Dresden mit. Gegen die beiden 25 und 27 Jahre alten Clanmitglieder bestehe weiterhin dringender Tatverdacht wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung, hieß es zur Begründung. Zudem bestehe Fluchtgefahr. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Bei dem spektakulären Coup in dem sächsischen Schatzkammermuseum hatten die Täter am 25. November 2019 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Von der Beute fehlt bislang jede Spur. Außerdem sollen sie ihr Fluchtauto in einer Dresdner Tiefgarage angezündet und damit erheblichen Sachschaden verursacht haben. Dabei nahmen sie auch die Gefährdung der Hausbewohner über der Tiefgarage in Kauf.