Die Staatsanwaltschaft geht von einer siebten am Juwelendiebstahl maßgeblich beteiligten Person aus. Das räumte sie am Dienstag beim Gerichtsprozess zum Einbruch ins Grüne Gewölbe auf Nachfrage der Verteidigung ein. Man gehe davon aus, dass der Mann mit den Angeklagten nach Dresden gefahren sei. Allerdings handle es sich zunächst um einen Anfangsverdacht, so die Dresdner Staatsanwaltschaft. Wegen des Anfangsverdachts sei die Wohnung des Mannes in Berlin durchsucht worden.