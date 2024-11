Von den aktuell 50 Mitgliedern im Verein nehmen in etwa 15 Leute regelmäßig kranke Tiere auf, so Marta. Nicht jeder traue sich dabei alles zu - beispielsweise einen offenen Bruch zu behandeln.

Auch Marta hat ihren eigenen Angaben nach anfangs Berührungsängste gehabt. Aber irgendwann würde man in die Aufgaben reinwachsen und am Ende sei man froh, wenn man einem Tier helfen konnte. Dass man am Ende ein Ergebnis sieht, ist für Marta einer der Hauptantriebe für ihr Engagement.