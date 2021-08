Das Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift hat die 1000. Geburt dieses Jahres gemeldet. Die runde Zahl sei damit zwei Tage früher als im Vorjahr erreicht worden, teilte die Klinik am Donnerstag mit. Das kleine Mädchen kam demnach am Mittwoch um 0:52 Uhr zur Welt und sei wie seine Mutter wohlauf.



Im vergangenen Jahr wurden im St. Joseph-Stift den Angaben zufolge deutlich mehr Jungen als Mädchen geboren. In diesem Jahr sei das Verhältnis bisher annähernd ausgewogen. Der geburtenstärkste Monat in diesem Jahr sei bislang der Juli gewesen.