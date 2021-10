Eine 62 Jahre alte Frau aus Radebeul ist Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte die Frau am Dienstag angerufen und behauptet, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte. Anschließend habe er den Hörer dann an einen angeblichen Staatsanwalt weitergereicht, der die Zahlung von 20.000 Euro verlangte, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse, hieß es. Die 62-Jährige hob das Geld bei einer Bank ab, fuhr wie gefordert nach Dresden und übergab den Betrag an der verabredeteten Stelle an einen etwa 50-Jährigen mit Bart.