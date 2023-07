Ab Montag gilt auf der Strecke zwischen Theaterplatz und Steinstraße am Terrassenufer in Dresden Tempo 30. Wie die Stadt mitteilte, soll auf der kanpp einen Kilometer langen Strecke zunächst der Einfluss auf die Verkehrssicherheit in der Innenstadt getestet werden. Die temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung gelte in beiden Fahrtrichtungen bis Oktober und werde ausgeschildert.