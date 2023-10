Nach dem tödlichen Terroranschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel hat die Polizei einen Kontaktmann des mutmaßlichen Täters aus Tunesien in Dresden aufgesucht. Die Polizei in Sachsen wurde von den belgischen Behörden darüber informiert, dass der 45 Jahre alte mutmaßliche Attentäter, auch zu einer Person in Dresden Kontakt hatte, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA), Kay Anders. Zuerst hatte die "Bild-Zeitung" darüber berichtet.

Bildrechte: xcitepress/Finn Becker