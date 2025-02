Tesla ist ein Produkt des amerikanischen Tech-Milliardärs Elon Musk. Er hatte den Rechtspopulisten Donald Trump mit hohen Geldsummen im Wahlkampf unterstützt und wurde von Trump in die neue Regierung berufen. Musk wird vorgeworfen, auch in Europa Rechtspopulisten zu unterstützen und sich in Wahlkämpfe einzumischen. Auf dem ersten ausgebrannten Auto klebt ein Aufkleber mit der Aufschrift: "Am 13. & 15. Februar auf die Straße, Gedenken stören, Nazis blockieren".