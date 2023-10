Der Arbeitstitel dieses Theaterprojekts lautete "Sachsen – Land der Träume", erzählt Kaśka Bryla im Interview mit MDR KULTUR: "Weil wir festgestellt haben, dass wir trotz aller Widrigkeiten, die immer in den Nachrichten sind, gerne in Sachsen leben und dass es auch Seiten gibt, die wir schätzen." Diese Seiten wollten sie auf ihrer sogenannten "Safari" erkunden. In zehn Tagen haben sie mehrere Städte in Sachsen besucht, darunter Görlitz, Schkeuditz oder Geyer im Erzgebirge.

Kaśka Bryla studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Bildrechte: Carolin Krahl