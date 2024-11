Theater Künstlerin arbeitet ihre Kindheit in der DDR mit Tanz auf

07. November 2024, 03:30 Uhr

Aufwachsen in der DDR, zwischen Wochenkrippen und Leistungssport – davon erzählt Lykke Langer in "Winterkind". In dem autobiographischen Theaterstück teilt sie Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Mit ihrer Geschichte bietet sie eine Projektionsfläche für Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das Tanz-Stück feiert am 7.11. seine Uraufführung am Projekttheater Dresden.